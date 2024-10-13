Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük dönüşümü olacak Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü kapsamında 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü inşaatında incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokolle Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü kapsamında şehre kazandırılacak 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü inşaatını ziyaret etti.

Meram Yeniyol ile Meram Eskiyol, Şehir Caddesi ve Ateşbaz Caddesi arasında kalan Konya’nın en değerli alanlarından birisini şehre kazandıracaklarını belirten Başkan Altay, “Ağır Bakım diye tabir ettiğimiz 640 bin metrekarelik alandaki askeri tesislerin Ankara yolu üzerinde ASELSAN’ın karşısındaki alana taşınmasıyla ilgili süreç kesintisiz bir şekilde devam ediyor” dedi.

Başkan Altay, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, “Meram’daki alanda 400 bin metrekarelik park ve sağlık tesisi alanlarıyla birlikte Konya’nın en büyük parklarından birisini inşa etmiş olacağız. Ayrıca bu yaptığımız tesisle de askerlerimize sadece Türkiye’nin değil dünyanın en modern tesislerinden birisini inşa ediyoruz. Toplamda 60 bin metrekarelik kapalı alanda modern bir tesis olacak. Burada özellikle tankların ve diğer ağır silahların bakımlarının ve diğer ihtiyaçların giderildiği bir tesis ortaya çıkacak. Şu anda fiziki olarak yüzde 65 gerçekleştirmeye geldik. İnşallah 2025 yılı sonunda tamamlanarak hizmete açılmış olacak” değerlendirmesinde bulundu.