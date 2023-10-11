Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Meram ilçesinde kullanım ömrünü yitirmiş; muhtelif çap ve ebatlardaki vanaları yenileriyle değiştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, hizmet alanında bulunan yerleşim yerlerinde daha sağlıklı, kesintisiz ve sürdürülebilir su hizmeti ulaştırmak için çalışmalarına 7/24 devam ediyor.

Bu kapsamda KOSKİ, Meram ilçesinde muhtelif çaplarda,ekonomik ömrünü yitirmişvanaları uzun ömürlü ve dayanıklı yeni vanalarla değiştirdi.Konevi, Sahibata ve Pirebimahallelerinin sınırlarındaki Larende Caddesi, Balıkhalikavşağı, Stat Sokağı kavşağı ve Meram Eski Yol üst geçidi inişinde bulunan konumdaeş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalarda;2 adet 400 milimetre, 3 adet 300 milimetre, 2 adet 200 milimetre ve birer adet 150, 100 ve 80 milimetre çapında vananın değişimi yapıldı.

KOSKİ Genel Müdürlüğü Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Su Şebekeleri Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 saat süren vana değişim çalışmalarında toplam 72 personel görev aldı. Yapılan başarılı operasyon sonrası bölgede oluşması muhtemel büyük çaplı kesintilerin önüne geçilmiş oldu.