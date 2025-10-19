Belediye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nilüfer’in doğasına sahip çıkmanın önemine değinerek, Ürünlü’de doğaya bırakılan atıkların ekipler tarafından temizlendiğini belirtti. Paylaşımda ayrıca en iyisinin bu atıkların hiç bölgeye gelmemesi olduğu vurgulanarak, temiz bir çevrenin hepimizin sorumluluğu olduğu ifade edildi.



Kent estetiği ve çevre sağlığını ön planda tutan Nilüfer Belediyesi, Ürünlü Mahallesi’nden gelen ihbar üzerine harekete geçti. Mahallenin bazı bölgelerine rastgele bırakılmış moloz ve atıkların bulunduğu bilgisi doğrultusunda ekipler kamyon ve kepçelerle müdahale etti. Halk sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine yol açan molozlar ile çöpler, kamyonlarla bölgeden kaldırıldı. Nilüfer Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Nilüfer’in doğasına sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Ürünlü’de doğaya bırakılan atıkları bugün ekiplerimiz temizliyor. Oysa en güzeli, bu atıkların hiç buraya gelmemesi. Temiz bir çevre hepimizin sorumluluğu" cümleleriyle fotoğraflar paylaşıldı.