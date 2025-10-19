Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Bir Bulut Olsam Derneği iş birliğinde düzenlenen "Üçpınar Gençlik ve Kentle Tanışma Etkinliği", 18-29 yaş arasındaki gençleri bir araya getirdi. Üçpınar Mahallesi’ndeki etkinliğin ilk bölümünde gençler Deliklitaş Mağarası’nı gezerek doğal ortamda vakit geçirdi ve bol bol fotoğraf çekme fırsatı buldu. Öğleden sonraki programda ise atölye çalışmaları gerçekleştirildi; gençler güvenlik, teknoloji, kültür-sanata erişim ve spor gibi farklı alanlarda hayallerindeki kenti tasarladı.

Programın son bölümünde “Yerel Yöneticilerle Söyleşi” etkinliği gerçekleştirildi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman’ın katıldığı söyleşide gençler merak ettiklerini sordu ve kentle ilgili önerilerini paylaştı. Karşılıklı diyalog şeklinde ilerleyen etkinlikte gençler; ulaşım, spor alanları, parklar ve yerel müzisyenlerin performans sergileyebileceği mekanlar gibi çeşitli taleplerini dile getirdi. İstek ve önerilerini sözlü iletmenin yanı sıra yazılı olarak bildirmelerinin de önemli olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Erman, "Nilüfer Her Yerde" uygulamasını kullanarak, bildirimlerini dijital ortamda takip edebileceklerini kaydetti. Kenti birlikte yönetmenin önemine işaret eden Erman, gençlerin katılımcı olmalarını istedi. Gençlere yönetimlerde yer almaları çağrısında bulunan Erman, "Ortak ufka ihtiyacımız var. Hepimizin inanacağı bir ufka ihtiyacımız var. Binalara girin, isteyin. Orada olmak zorundasınız" ifadeleriyle gençleri aktif rol üstlenmeye davet etti.

