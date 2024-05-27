Bu yıl Konya’da 8.si düzenlenecek olan Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması için Yalova’da düzenlenen yarışmada Çınarcık Gülkent İlkokulu 2/B sınıfı öğrencileri birinci olarak Yalova’yı temsil etmeye hak kazandı.

Eylül ayında Konya’nın Akşehir ilçesinde yapılacak olan 8. Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma yarışması için uzun süredir hazırlık yapan Çınarcık Gülkent İlkokulu 2/B sınıfı öğrencileri yarışmada birincilik için ter dökecekler. Yarışmaya öğretmenleri Demet Bıyıklı, tiyatro danışmanı Kemal Emre Karaoğlu, Müzik öğretmeni Süleyman Eker eşliğinde hazırlanan ve tüm okul yöneticilerinin yanı sıra velilerinde de desteğini de alan öğrenciler Yalova’yı Konya’da temsil edecekler.