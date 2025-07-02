Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik ve spor projeleri ile yaz aylarında “Yaz Seninle Güzel” başlığında gençlere yönelik gerçekleştirilecek faaliyetleri anlatan basın toplantısı düzenledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik ve spor projeleri ile yaz aylarında gençlere yönelik gerçekleştirecekleri faaliyetleri kamuoyu ile paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen Gençlik ve Spor Hizmetleri Basın Toplantısı’nda konuşan Başkan Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışla, Konya’yı her alanda kalkındırmanın ve güçlü yarınlara taşımanın gayretini gösterdiklerini ifade ederek, “Tam da bu noktada, yürüdüğümüz her yolda, attığımız her adımda, yaptığımız her projede en büyük önceliğimiz gençlerimiz oluyor” diye konuştu.

“KÖKÜ TARİHİMİZDE YÜZÜ GELECEKTE OLAN BİR GENÇLİK HAYAL EDİYORUZ”

Gençliğin bir milletin en taze nefesi, en temiz duygusu, en güçlü enerjisi olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Nasıl ki bir nehrin suyu kesilirse toprak çatlar, bereket solar. Nasıl ki bir bina temelsiz ayakta duramazsa gençliği ihmal edilen bir millet de ayakta kalamaz, geleceğe yürüyemez. Bu anlamda bizler Konya’da kökü tarihimizde, yüzü gelecekte olan bir gençlik hayal ediyoruz. Bu şehir Mevlana’dan Şems’e, Sadrettin-i Konevi’den Hacı Veyiszade’ye nice ilim ve irfan yolcusunun iz bıraktığı bir medeniyet ocağıdır. Bizler bu kutlu mirasın üzerine yeni umutlar, yeni başarı hikâyeleri yazmak için gençlerimize yatırım yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, konuşmasında Büyükşehir Belediyesi’nin “Medeniyet Okulu”, “Güle Oynaya Camiye Gel”, “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde”, “İlk Oruç Hediyesi”, “Gençlik Meclisi”, “Çalışan Gençlik Meclisi”, “Çocuk Meclisi”, “Atabey Gençlik ve Eğitim Kampları”, Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi, “KOMEK ve Genç KOMEK”, “Bilim Konya”, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın”, “Spor Konya”, “Uluslararası Konya Yarı Maratonu”, “Parkur Konya”, Kapsül Teknoloji Platformu ve Sosyal İnovasyon Ajansı başta olmak üzere onlarca gençlik projesi hakkında bilgi verdi.

KONYALI ÖĞRENCİLER YAZ DÖNEMİNDE DE EĞLENEREK ÖĞRENMEYE DEVAM EDİYOR

Ardından, “Yaz Seninle Güzel” başlığında yaz döneminde öğrenciler için hayata geçirecekleri faaliyetleri anlatan Başkan Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu, Lise Medeniyet Akademisi ve Bilgehane Yaz Etkinlikleri, Güle Oynaya Camiye Gel, 28 ilçede yaz spor okulları, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Bilim Merkezi ve Bilim Konya yaz etkinlikleri, ilçe spor şenlikleri, Gençlik Lokalleri, Sosyal İnovasyon Ajansı yaz faaliyetleri, Atabey Gençlik ve Eğitim Kampları, aile kampları gibi faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Tüm çocukları ve gençleri bu etkinliklere davet eden Başkan Altay, “Şunu unutmayın ki, Allah bizlere ömür verdikçe yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımız için çalışmaya, onlar için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bizler bu şehrin yollarını asfaltla, binalarını betonla inşa edebiliriz. Ancak Konya’nın geleceğini inşa edecek olan; gençlerimizin hayalleri, azmi ve alın teridir” diye konuştu.