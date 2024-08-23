Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri’nde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen YKS Yaz Okulu, formel derslerin yanı sıra motivasyon artıran etkinliklerle üniversite sınavına hazırlanan gençlere destek oluyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lise öğrencilerine ve mezun gençlere yönelik hizmetlerini sürdüren Lise Medeniyet Akademileri’nde (LİMA), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yaz Okulu 19 Ağustos’ta başladı.

YKS Yaz Okulu kayıtlarının sona ermesiyle başvuru yapan öğrencilerin deneme sınavı aracılığıyla puanları belirlendikten sonra TYT ve AYT sınıfları oluşturuldu. Üniversite sınavına hazırlanan 1.853 öğrencinin katıldığı LİMA YKS Yaz Okulu’nda yoğunlaştırılmış ders programı ile TYT ve AYT gruplarına eğitim verilmeye başladı.

Mezun öğrenciler, hafta içi 5 gün, günlük 5’er saatlik eğitimlerle haftalık 25 saat derslere katılırken; 12. sınıf öğrencileri ise haftanın 3 günü günlük 7 saatlik eğitimlerle haftalık 21 saat ders görüyor.

Eğitimlere katılan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri’nde sürdürülen YKS Yaz Okulu’nda öğrenciler formel derslerin yanı sıra motivasyonlarını artırmak için etkinliklerden de yararlanabilecek.