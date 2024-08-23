23 yıldır İzmit’te yaşayan bir vatandaş, belediyenin sokak sokak gezerek şikayet ve önerileri dinleyen personelini ilk kez gördüğünü belirterek memnuniyetini sosyal medyada paylaştıKOCAELİ (İGFA) - İzmit’te belediyenin vatandaş odaklı çalışmaları takdir topluyor.

23 yıldır İzmit’te ikamet eden Suat Tombul adlı vatandaş, İzmit Belediyesinin vatandaşlarla birebir temas kurarak onların şikayet ve önerilerini dinleyen çalışmalarını sosyal medyada övdü. Tombul, X hesabından yaptığı paylaşımda, “23 yıldır oturduğum ilçede ilk defa sokak sokak ev, ev gezen şikayet ve önerileri dinleyen belediye personeli gördüm. Çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ ODAKLI ÇALIŞMALAR

İzmit Belediyesi, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet liderliğinde vatandaş odaklı çalışmalara devam ediyor. Belediyenin, İzmit’teki sorunları yerinde tespit edip vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyerek çözüm üretmeye yönelik bu çalışması, halktan büyük takdir topluyor.

Belediyenin şeffaf yönetim anlayışı ve halkla iç içe olma çabası, sosyal medya üzerinden gelen olumlu geri bildirimlerle destekleniyor. Vatandaşların belediyeden memnuniyetlerini ifade etmeleri, yerel yönetimin çalışmalarının ne kadar yerinde olduğunu gözler önüne seriyor.