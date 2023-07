Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son günlerde dönerci ve lokantacı deneyimlerini paylaşarak tweet atan bir kullanıcıya Twitter üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir dönerci tarafından sürekli fiyatlara yapılan haksız zamların ardından bu mekandan uzaklaşma kararı aldığını belirten bir vatandaşa cevap verdi. Şimşek, Maliye Bakanlığı'nın fahiş fiyat artırımının takipçisi olacağını belirtti. Söz konusu paylaşım şu şekilde;

Mehmet Şimşek: "Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimleri takip edecektir."

"Kısa bir hırsız/dürüst esnaf hikayesi İki gündür dışarıda yemek yiyorum. Ofis çevresinde dönerini sevdiğim ama sürekli fiyatlara ahlaksızca zam yaptığı için nadiren gittiğim bir dönerci var. Dün oraya gittim ve fiyatını sormadan çift lavaş dürüm aldım. En son 65 TL idi, gitmeyeli 80 TL olmuş. En azından vergisini ödesinler diye kartla ödedim. Çıkınca fişe baktığımda KDV'yi %1 (içecek) olarak kestiklerini gördüm. Bugün aynı muhitte Çağlayan Meydan'a yakın, Pehlivan Lokantası'na gittim. Üç çeşit yemeğe (hindi yemeği, pilav, cacık) 120 TL ödedim. KDV'sini dürüst şekilde %10 (yiyecek) olarak kesmişlerdi. Alelade bir dönere 80 TL, adam gibi bir menüye 120 TL vermenin kıyasını yapmayacağım, orası arz-talep. İnsanlar her şeye rağmen alıyor ki adamlar ahlaksızca zam üstüne zam yapıyor. Fakat bulduğu her fırsatta fiyatlara zam yapan dönercinin, son KDV artışını da fırsat bilerek fiyatları daha da artırması ve buna rağmen fişini kesmesi gereken şekilde kesmemesi benim için bardağı taşıran son damla oldu. Başta Gelir İdaresi Başkanlığı'nı arayıp vergi memurlarımızı Çağlayan'a döner yemeye davet edecektim. Sonra esnafların büyük çoğunluğunun aynı şeyi yaptığını bildiğim için vazgeçtim. Şurası kesin, günde en az 100-150 bin lira ciro yapmasına rağmen doymayıp aleni şekilde hırsızlık yapan bu dönerciden bir daha alışveriş yapmayacağım. En azından dürüst olan esnafın reklamını yapmış olayım. Fiyatları makul, çeşit çok, sahibi dürüst. Çağlayan'da yemek yiyecekseniz Pehlivan Lokantası'nda yiyin. Ve son olarak, %3000 kar marjı ile çalışıp sürekli zamlardan dem vuran ve bulduğu her fırsatta fiyatlara zam yapan esnafları boykot edin. Nerede olursanız olun muhakkak civarda bir dürüst esnaf vardır. Soyuluyorsak, kendi irademizle soyuluyoruz. Tek çözüm boykot."