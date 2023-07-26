Konya Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım filosunu güçlendirmek için alımını yaptığı 50 doğal gazlı ve hibrit otobüsün ikinci partisi olan 8 körüklü otobüs Konya’ya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalılara konforlu ulaşım imkanı sunmak için yeni yollar, köprülü kavşaklar ve otobüs alımı gibi çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Konya’da her gün yaklaşık 400 bin kişinin toplu ulaşımla seyahat ettiğini anımsatan Başkan Altay, “Konya’mız 42 bin kilometrekarelik alanıyla birçok ülkeden daha büyük bir coğrafyaya sahip. Biz de böyle geniş bir alanda toplu ulaşım hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Daha önce aldığımız 127 otobüsün ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İLBANK desteğiyle alımını yaptığımız 30 solo, 20 körüklü olmak üzere 50 doğal gazlı ve hibrit otobüsü daha şehrimize kazandırıyoruz. Otobüslerimizin ilk partisi olan 13 solo otobüsümüzü geçtiğimiz ayın sonunda teslim almıştık. Otobüslerimizin ikinci partisi olarak 8 körüklü otobüsümüz de dün akşam itibariyle şehrimize geldi” diye konuştu.

ÇEVRECİ OTOBÜSLER

Yeni otobüslerin işlemlerin tamamlanmasının ardından kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacağını kaydeden Başkan Altay, “Yeni otobüslerimizin alımına verdikleri destek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye teşekkür ediyorum. Otobüslerimizin en önemli özelliği doğal gazlı ve hibrit olması. Bir yandan vatandaşlarımıza ulaşımda en iyi hizmeti verebilmek adına çalışmalarımızı yürütürken bir yandan da yeni gelen çevreci otobüslerimizle çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz. Ayrıca yakıt tüketimini daha düşük seviyelere indiriyoruz. Yeni otobüslerimizin Konya’mız için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin toplu ulaşım kalitesini daha da yükseltmek amacıyla, geçtiğimiz yıl ve bu yılın başlarında 47 adet CNG yakıtlı solo, 28 adet CNG yakıtlı körüklü, 11 adet dizel yakıtlı solo, 39 adet yarı seyahat tipi ve 2 adet çift katlı olmak üzere toplam 127 otobüsü şehre kazandırmıştı. Alımı yapılan 50 doğal gazlı ve hibrit otobüsle Konya Büyükşehir’in ulaşım filosu güçlenmiş oldu.