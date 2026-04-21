Bu yıl rekor katılımla gerçekleşecek organizasyonda yaklaşık 1000 sporcu parkurlarda yer alacak. 10'dan fazla ülkeden yaklaşık 100 yabancı sporcunun katılımıyla yapılacak Babadağ Ultra Maratonu'nun en dikkat çekici özelliklerinden biri, parkurların dünyanın en iyi yürüyüş rotalarından biri olarak kabul edilen Likya Yolu'ndan geçmesi. Tarih ve doğanın iç içe geçtiği bu özel rota, sporculara sadece bir yarış değil, aynı zamanda kültürel bir yolculuk sunuyor. Yarışın gerçekleştiği Babadağ ve Ölüdeniz bölgesi, dünyanın en önemli yamaç paraşütü merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Organizasyon kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak düzenlenecek Çocuk Koşusu'nda 7-10 yaş arası 150 çocuk yer alacak. Bu özel etkinlik, spor kültürünün küçük yaşlarda yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.