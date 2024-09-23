ENHANCER Projesi kapsamında; Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa’da faaliyet gösteren kooperatif ve kooperatif birlikleri için “İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı” ile 2,700,000 Avro hibe desteği verilecek.ANKARA (İGFA) - Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, ICMPD(Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında uygulanan İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı çağrılarının üçüncüsü açıklandı.

ENHANCER Projesi kapsamında; Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa’da faaliyet gösteren kooperatif ve kooperatif birlikleri için “İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı” ile 2,700,000 Avro hibe desteği verilecek.

Hibe programından faydalanmak isteyen kooperatifler ve kooperatif birlikleri, https://enhancerproject.com web sitesi üzerinden detaylı bilgi alabilecekler.