72 ay vade ve 10 milyon liraya kadar teminatsız yapılandırma

Mükelleflerin üzerindeki mali yükü hafifletmek amacıyla sunulan yapılandırma paketi, 2026 yılı Haziran ayı ve öncesine ait sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ile idari para cezalarını kapsadı.

Başvuru ve ilk taksit ödemesi için son tarih 31 Ağustos 2026 olarak uygulanırken, ilk ödemeyi aksatanlar indirimli faiz avantajını kaybetti.

Düzenleme kapsamında mükelleflere teminat konusunda da önemli kolaylıklar tanındı:

10 milyon liraya kadar olan borçlar: Herhangi bir teminat şartı aranmaksızın taksitlendirildi.

10 milyon lirayı aşan kısım: Sadece limiti aşan miktarın yarısı oranında teminat talep edildi.

Mevcut hacizler: Borçlunun daha önceden haczedilmiş varlıkları değerleri nispetinde teminat kabul edildi.

Araç yakalamaları: Taksit ödemelerini aksatmayan esnafın araçlarındaki yakalama şerhleri kaldırıldı.

Yılın son üç ayında yapay zekâ destekli tahsilat süreci

Sunulan vade ve teminat muafiyetlerine rağmen borcunu kapatmayan veya yapılandırma yoluna gitmeyen mükellefler için müsamaha döneminin kapandığını belirten Karakaş, Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan prim borçlarının etkin takibine yönelik kararın yılın son çeyreğinde (Ekim, Kasım, Aralık) aralıksız uygulanacağını kaydetti.

Yeni aşamada akıllı denetim sistemleri ve yapay zekâ destekli otomasyon altyapısıyla SGK borçlularının anlık olarak izleneceği, borcunu ödemeyen işverenlerin başta SGK prim teşvikleri olmak üzere kamusal destek mekanizmalarından mahrum kalacağı bildirildi. Mevcut yapılandırmasını bozmayan ve taksitlerini yasal süreleri içerisinde düzenli yatıran mükellefler ise icra ve haciz süreçlerinden muaf tutulmaya devam edecek.