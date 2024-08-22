Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola aniden fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan eşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ortaköy mahallesi yolu üzerinde İnegöl'den Ortaköy mahallesi istikametine seyir halinde Rıdvan V. (37) yönetimindeki 16 PR 292 plakalı motosikletin önüne aniden köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca motosiklet devrildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan eşi Özlem V. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: şerife öz