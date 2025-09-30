Edirne’nin Havsa ilçesinde köpekleri ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşusunu silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Hasköy köyünde iki komşu olan Gürkan Solmaz ve H.N. arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığı ve köpek kavgası yerini cinayete bıraktı. Dün akşam saatlerinde iki husumetli komşu arasında çıkan kavgada, şüpheli H.N. komşusu Gürkan Solmaz’ı(50) silahla vurarak öldürdü.

Gözaltına alınan H.N.’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesine sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hayatını kaybeden Solmaz da bugün köyde son yolculuğuna uğurlandı.

Maktul ve zanlıya ait olduğu öğrenilen köpeklerin jandarma ekiplerinin yanından ayrılmaması, cesedin başında beklemesi dikkat çekmişti.