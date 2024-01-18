- Yavrular saklambaç gibi oyunları sever! Saklanın ve yavru köpeğinizin adını söyleyin, sizi bulmaya çalışmaktan çok hoşlanacaktır.
- Köpekler 1000’den fazla kelime öğrenebilir.
- Yavrular ilk dört ila beş ay içinde, potansiyel vücut ağırlığının yarısına kadar büyüyebilir! Potansiyel ağırlıklarının tamamına ulaşması için ise 1,5-2 yıl gerekir.
- Yavrular vücutlarının hızla büyüdüğü bu aşamada günde 18 ila 20 saat uyuyabilir.
- Köpekler bazen gülümsüyor gibi görünürler (tıpkı insanlar gibi ağzı açık sırıtarak). Bu rahat ve itaatkar durumda olduklarının göstergesidir.
- Yorgun yavrular küçük çocuklar gibi huysuzlaşırlar. Minik dostunuz eğer huysuzsa biraz uyuyup istirahat etmesi ruh haline iyi gelecektir.
- En hızlı köpek cinsi olan tazı, saatte 50-55 kilometre kadar koşabilir.
- Kalkık kulaklı köpekler, sarkık kulaklı köpeklerden daha iyi bir duyma yetisine sahiptir.
- Dünyada yaklaşık 400 milyon köpek bulunuyor.
- Yaklaşık 400 safkan köpek ırkı vardır.
- Köpekler ortalama 10 ila 14 yıl yaşar.
- Genel olarak küçük köpek cinsleri, büyük cinslerden daha uzun yaşar.
- Dünyanın en eski cinsi olan Saluki, milattan önce 329 civarında Mısır’da ortaya çıktı.
- Cornell Üniversitesi tarafından paylaşılan bir araştırmaya göre, köpekler ilk kez 9.000 ila 34.000 yıl önce evcilleştirildi.
- Köpeğinizi okşadığınızda ve sevdiğinizde, hem insanlar hem de köpekler için “iyi hissetmeye” yarayan oksitosin hormonu salgılanır.
- Köpekler omnivordur (et, tahıl ve sebze yiyen).
- En ağır köpek cinsi olan Mastiff, yaklaşık 200 kilo ağırlığındadır.
- ABD başkanlarının yarısından fazlasının köpeği vardı.
- Başkan Calvin Coolidge’in ise bir düzineden fazla köpeği bulunuyordu.
- Tıpkı insan parmak izleri gibi, köpeklerin burun izi de aynı değildir.
- Yaklaşık 15 santimetrelik boyu ile Chihuahua cinsi köpekler, en kısa cinstir.
- Yavru köpeklerin 28 dişi vardır, yetişkinlerde bu sayı 42’yi bulabilir.
- Bir köpek yavrusunu evde beslemeye başlamak için en iyi yaş 8 ila 12 hafta arasıdır.
- Köpekler şafakta ve alacakaranlıkta çevrelerini rahatlıkla görürler.
- Köpekler renk körü değildir, ancak gözlerinde kırmızı reseptörler bulunmaz. Siyah, beyaz, mavi ve sarı tonlarında görürler.
- Yeni doğan yavrular, gözleri ve kulakları kapalıyken annelerini bulmalarına yardımcı olmak için burunlarında ısı algılayan sensörlere sahiptir.
- Bir köpeğin koku duyusu aşırı sıcakladığında ve nefes nefese kaldığında yüzde 40’a kadar azalır.
- ABD’de üç aileden biri köpek sahibidir.
- Hizmet köpekleri ABD’de tıbbi ekipman olarak kabul edilir.
- Newfoundland ırkı köpekler, suya dayanıklı perdeli ayaklara sahiptir.
- Dalmaçyalı yavrular saf beyaz olarak doğarlar ve yaşlandıkça lekeleri artış gösterir.
- Köpekler ayak tabanlarından terler.
- Köpeklerin gözlerini nemli ve korumalı tutabilmek için üç göz kapağı bulunur.
- Chow Chows (çov çov) cinsi köpekler, 8 ila 10 hafta arasında mavi-siyaha dönüşen pembe dillerle doğar.
- Köpekler sosyal hayvanlardır ve yalnız kalmaktan hoşlanmazlar.
- Antik Çin’de, insanlar köpeklerine sarılarak ısınırdı. Gerçi şimdi işler değişti, direk yemeye başladılar.
- Kısırlaştırılmış köpekler, kısırlaştırılmamış köpeklerden daha uzun yaşarlar.
- Tigger adında bir tazı, her biri 33 santimetre olan kulaklarıyla, bilinen en uzun kulağa sahip köpek rekorunu elinde tutuyor.
- Alaska kurtları, sıfırın altında 70 derece gibi düşük sıcaklıklara dayanabilir.
- Bir köpeği okşamak kan basıncınızı düşürebilir.
- Moskova’daki sokak köpekleri yiyecek bulmak için metroya binerler.
- Köpek sahiplerinin yarısından fazlası, köpeklerini yıllık tatil fotoğraflarına dahil ediyor.
- Bir zamanlar İzlanda’nın başkentinde köpekleri evcil hayvan olarak beslemek yasadışı olsa da, yasalar zamanla hafifletildi.
- Basenji ırkı, havlamayan tek köpektir.
- Köpekler, kurtlarla doğrudan akrabadır.
- Yavrular doğduklarında kör, sağır ve dişsiz olarak doğarlar.
- Köpekler kendilerini sıcak tutmak ve hayati organlarını korumak için kıvrılır.
- Bir köpeğin koku duyusu bir insandan 10.000 kat daha güçlüdür.
- Norveçli Lundehund cinsi köpeklerin her ayağında 6 parmak bulunur.
- Köpekler, insanları birine ya da başka bir şeye karşı sevgi gösterdiğinde kıskanabilirler.
- Köpekler, insanlarda bulunan kanser ve diğer hastalıkları tespit etmek için eğitilebilir.
- Bir köpeğin bıyıkları algılama cihazı görevi görür.
- Titanik’teki 12 köpekten üçü hayatta kaldı.
- Yavru köpeğiniz 12 ila 24 ay arasında tam boyutuna ulaşır.
- ABD, dünyadaki en yüksek köpek nüfusuna sahiptir.
- Rin Tin Tin, ilk Hollywood köpek yıldızıdır.
- Bir köpeğin ortalama vücut ısısı 101,2 derecedir.
- Köpeklerde birçok ayak rahatsızlığının sebebi, uzun ayak tırnaklarıdır.
- Max, Jake, Maggie ve Molly en popüler köpek isimleridir.
- Çivili köpek tasmaları, antik Yunanlarda köpeklerin boğazlarını kurt saldırılarından korumak için kullanılırdı.
- Orient adında bir Alman Çoban köpeği, kör sahibi Bill Irwin’e eşlik etti ve 1990’da 3 bin kilometrelik Appalachian Trail (Apalaş Yürüyüş Patikası)’i geçmeyi başaran ilk görme engelli oldu.
- Chihuahuas cinsleri, insan bebekleri gibi kafataslarında yumuşak lekelerle doğarlar.
- Mastiffler ırkı köpekler, Roma döneminde zırhlandırılıp muharebelerde kullanılırdı.
- National Geographic’ten Dr. Brady Barr, bir köpeğin çenesiyle ortalama 145 kilogramlık bir basınç uyguladığını ölçtü.
- Obezite, köpekler arasında en önemli sağlık sorunudur.
- Dakhund köpek ırkı, başlangıçta porsuklarla savaşmak için yetiştirildi.
- Eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt’in Bull Teriyer cinsi köpeği, Fransız Büyükelçisi Jules Jusserand’ın pantolonunu yırtmıştı.
- Border Collie, Fino köpeği (süs) ve Golden Retriever cinsleri dünyanın en zeki köpek ırkları olarak kabul edilir.
- Küçük boyutlu köpek ırkları, büyük ırklardan daha hızlı olgunlaşır.
- Dişi köpekler doğumdan önce yaklaşık dokuz hafta yavru taşırlar.
- Köpekler kendilerinden yüksek statüye sahip olan canlılara karşı itaatkardır.
- Köpekler, sayı sayma ve basit matematik problemlerini çözmek için eğitilebilir.
- Sevgi ve biraz sabır sonucunda köpekler, geriye doğru yürümeyi, selamlamayı ve eğilmeyi öğrenebilirler.
- ABD’de devrimci askerler, köpeklerini yanlarında savaşa getirirdi.
Kaynak: Fahrettin EnişMuhabir: Fahrettin Eniş