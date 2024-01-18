Işık Kirliliğinin Mercanlara Verdiği Zararlar Nelerdir? Işık Kirliliğinin Mercanlara Verdiği Zararlar Nelerdir?

  1. Yavrular saklambaç gibi oyunları sever! Saklanın ve yavru köpeğinizin adını söyleyin, sizi bulmaya çalışmaktan çok hoşlanacaktır.
  2. Köpekler 1000’den fazla kelime öğrenebilir.
  3. Yavrular ilk dört ila beş ay içinde, potansiyel vücut ağırlığının yarısına kadar büyüyebilir! Potansiyel ağırlıklarının tamamına ulaşması için ise 1,5-2 yıl gerekir.
  4. Yavrular vücutlarının hızla büyüdüğü bu aşamada günde 18 ila 20 saat uyuyabilir.
  5. Köpekler bazen gülümsüyor gibi görünürler (tıpkı insanlar gibi ağzı açık sırıtarak). Bu rahat ve itaatkar durumda olduklarının göstergesidir.
  6. Yorgun yavrular küçük çocuklar gibi huysuzlaşırlar. Minik dostunuz eğer huysuzsa biraz uyuyup istirahat etmesi ruh haline iyi gelecektir.
  7. En hızlı köpek cinsi olan tazı, saatte 50-55 kilometre kadar koşabilir.
  8. Kalkık kulaklı köpekler, sarkık kulaklı köpeklerden daha iyi bir duyma yetisine sahiptir.
  9. Dünyada yaklaşık 400 milyon köpek bulunuyor.
  10. Yaklaşık 400 safkan köpek ırkı vardır.
  11. Köpekler ortalama 10 ila 14 yıl yaşar.
  12. Genel olarak küçük köpek cinsleri, büyük cinslerden daha uzun yaşar.
  13. Dünyanın en eski cinsi olan Saluki, milattan önce 329 civarında Mısır’da ortaya çıktı.
  14. Cornell Üniversitesi tarafından paylaşılan bir araştırmaya göre, köpekler ilk kez 9.000 ila 34.000 yıl önce evcilleştirildi.
  15. Köpeğinizi okşadığınızda ve sevdiğinizde, hem insanlar hem de köpekler için “iyi hissetmeye” yarayan oksitosin hormonu salgılanır.
  16. Köpekler omnivordur (et, tahıl ve sebze yiyen).
  17. En ağır köpek cinsi olan Mastiff, yaklaşık 200 kilo ağırlığındadır.
  18. ABD başkanlarının yarısından fazlasının köpeği vardı.
  19. Başkan Calvin Coolidge’in ise bir düzineden fazla köpeği bulunuyordu.
  20. Tıpkı insan parmak izleri gibi, köpeklerin burun izi de aynı değildir.
  21. Yaklaşık 15 santimetrelik boyu ile Chihuahua cinsi köpekler, en kısa cinstir.
  22. Yavru köpeklerin 28 dişi vardır, yetişkinlerde bu sayı 42’yi bulabilir.
  23. Bir köpek yavrusunu evde beslemeye başlamak için en iyi yaş 8 ila 12 hafta arasıdır.
  24. Köpekler şafakta ve alacakaranlıkta çevrelerini rahatlıkla görürler.
  25. Köpekler renk körü değildir, ancak gözlerinde kırmızı reseptörler bulunmaz. Siyah, beyaz, mavi ve sarı tonlarında görürler.
  26. Yeni doğan yavrular, gözleri ve kulakları kapalıyken annelerini bulmalarına yardımcı olmak için burunlarında ısı algılayan sensörlere sahiptir.
  27. Bir köpeğin koku duyusu aşırı sıcakladığında ve nefes nefese kaldığında yüzde 40’a kadar azalır.
  28. ABD’de üç aileden biri köpek sahibidir.
  29. Hizmet köpekleri ABD’de tıbbi ekipman olarak kabul edilir.
  30. Newfoundland ırkı köpekler, suya dayanıklı perdeli ayaklara sahiptir.
  31. Dalmaçyalı yavrular saf beyaz olarak doğarlar ve yaşlandıkça lekeleri artış gösterir.
  32. Köpekler ayak tabanlarından terler.
  33. Köpeklerin gözlerini nemli ve korumalı tutabilmek için üç göz kapağı bulunur.
  34. Chow Chows (çov çov) cinsi köpekler, 8 ila 10 hafta arasında mavi-siyaha dönüşen pembe dillerle doğar.
  35. Köpekler sosyal hayvanlardır ve yalnız kalmaktan hoşlanmazlar.
  36. Antik Çin’de, insanlar köpeklerine sarılarak ısınırdı. Gerçi şimdi işler değişti, direk yemeye başladılar.
  37. Kısırlaştırılmış köpekler, kısırlaştırılmamış köpeklerden daha uzun yaşarlar.
  38. Tigger adında bir tazı, her biri 33 santimetre olan kulaklarıyla, bilinen en uzun kulağa sahip köpek rekorunu elinde tutuyor.
  39. Alaska kurtları, sıfırın altında 70 derece gibi düşük sıcaklıklara dayanabilir.
  40. Bir köpeği okşamak kan basıncınızı düşürebilir.
  41. Moskova’daki sokak köpekleri yiyecek bulmak için metroya binerler.
  42. Köpek sahiplerinin yarısından fazlası, köpeklerini yıllık tatil fotoğraflarına dahil ediyor.
  43. Bir zamanlar İzlanda’nın başkentinde köpekleri evcil hayvan olarak beslemek yasadışı olsa da, yasalar zamanla hafifletildi.
  44. Basenji ırkı, havlamayan tek köpektir.
  45. Köpekler, kurtlarla doğrudan akrabadır.
  46. Yavrular doğduklarında kör, sağır ve dişsiz olarak doğarlar.
  47. Köpekler kendilerini sıcak tutmak ve hayati organlarını korumak için kıvrılır.
  48. Bir köpeğin koku duyusu bir insandan 10.000 kat daha güçlüdür.
  49. Norveçli Lundehund cinsi köpeklerin her ayağında 6 parmak bulunur.
  50. Köpekler, insanları birine ya da başka bir şeye karşı sevgi gösterdiğinde kıskanabilirler.
  51. Köpekler, insanlarda bulunan kanser ve diğer hastalıkları tespit etmek için eğitilebilir.
  52. Bir köpeğin bıyıkları algılama cihazı görevi görür.
  53. Titanik’teki 12 köpekten üçü hayatta kaldı.
  54. Yavru köpeğiniz 12 ila 24 ay arasında tam boyutuna ulaşır.
  55. ABD, dünyadaki en yüksek köpek nüfusuna sahiptir.
  56. Rin Tin Tin, ilk Hollywood köpek yıldızıdır.
  57. Bir köpeğin ortalama vücut ısısı 101,2 derecedir.
  58. Köpeklerde birçok ayak rahatsızlığının sebebi, uzun ayak tırnaklarıdır.
  59. Max, Jake, Maggie ve Molly en popüler köpek isimleridir.
  60. Çivili köpek tasmaları, antik Yunanlarda köpeklerin boğazlarını kurt saldırılarından korumak için kullanılırdı.
  61. Orient adında bir Alman Çoban köpeği, kör sahibi Bill Irwin’e eşlik etti ve 1990’da 3 bin kilometrelik Appalachian Trail (Apalaş Yürüyüş Patikası)’i geçmeyi başaran ilk görme engelli oldu.
  62. Chihuahuas cinsleri, insan bebekleri gibi kafataslarında yumuşak lekelerle doğarlar.
  63. Mastiffler ırkı köpekler, Roma döneminde zırhlandırılıp muharebelerde kullanılırdı.
  64. National Geographic’ten Dr. Brady Barr, bir köpeğin çenesiyle ortalama 145 kilogramlık bir basınç uyguladığını ölçtü.
  65. Obezite, köpekler arasında en önemli sağlık sorunudur.
  66. Dakhund köpek ırkı, başlangıçta porsuklarla savaşmak için yetiştirildi.
  67. Eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt’in Bull Teriyer cinsi köpeği, Fransız Büyükelçisi Jules Jusserand’ın pantolonunu yırtmıştı.
  68. Border Collie, Fino köpeği (süs) ve Golden Retriever  cinsleri dünyanın en zeki köpek ırkları olarak kabul edilir.
  69. Küçük boyutlu köpek ırkları, büyük ırklardan daha hızlı olgunlaşır.
  70. Dişi köpekler doğumdan önce yaklaşık dokuz hafta yavru taşırlar.
  71. Köpekler kendilerinden yüksek statüye sahip olan canlılara karşı itaatkardır.
  72. Köpekler, sayı sayma ve basit matematik problemlerini çözmek için eğitilebilir.
  73. Sevgi ve biraz sabır sonucunda köpekler, geriye doğru yürümeyi, selamlamayı ve eğilmeyi öğrenebilirler.
  74. ABD’de devrimci askerler, köpeklerini yanlarında savaşa getirirdi. 
Kaynak: Fahrettin EnişMuhabir: Fahrettin Eniş