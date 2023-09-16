Osmangazi Köprüsü üzerinde seyir halindeki bir grup aracın birdenbire lastikleri patladı, bu ani olay trafikte tehlikeli bir duruma neden oldu. Birden fazla aracın aynı anda lastik patlaması sonucu, sürücüler acil önlemler aldılar. Kimi sürücüler araçlarını emniyet şeridine çekmeye çalıştılar, bazıları ise sol şeritte durdu. Bu durum, potansiyel bir trafik kazasına yol açabilirdi. O anlar, diğer sürücülerin kameralarına yansıdı.

Olay, Osmangazi Köprüsü üzerinde Bursa'dan İstanbul istikametinde seyir halinde olan 10'dan fazla aracın lastiklerinin aynı anda patlamasıyla gerçekleşti. Bazı sürücüler lastik değişimi için emniyet şeridine çekildi, bazıları ise lastik tamircisine gitmeyi tercih etti. Diğer sürücüler ise bu ani olayın şaşkınlığı içinde ilerlemeye çalıştılar.

Trafikte birden fazla aracın lastik patlamasına neden olan bu olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı ve tüm patlayan lastiklerin aynı bölgeden geçtiği değerlendiriliyor.