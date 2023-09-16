Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde seyir halindeki bir tır, aniden alev aldı. Yangın sırasında can kaybı yaşanmazken, tır tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Tırın dorse kısmında aniden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü durumu fark ederek hemen aracını yol kenarına çekti. Yangın hızla büyüdü ve tırın dorse bölümünü sardı. Alevler, tırdan çıktıktan sonra anayoldaki otluk alana sıçradı.

Sürücünün hızlı bir şekilde ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangınla mücadele ederek tırın tamamen yanmasını önledi. Aynı zamanda yangının otluk alana sıçramasını da engelledi.

Tırın alevler içinde yanma anları ise kameralar tarafından kaydedildi. Yangın sırasında can kaybı yaşanmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi. Yangının tırın nedeni hakkında ise soruşturma başlatıldı.