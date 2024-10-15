Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü 16 spor branşında bir yandan yüzlerce sporcu yetiştirmeye devam ederken, diğer yandan da başta futbol olmak üzere özellikle en çok sevilen, izlenen ve rağbet gören spor dallarında da her yaş grubundan sporcu ve takımlar kurarak gençlerin spor yapmasına imkan sağlıyor.

Futbolda her yıl kurduğu takımlarla yaş gruplarda iddialı olduğunu gösteren Körfez Gençlerbirliği SK U16 futbol takımı bu yıl da iddiasını sahada aldığı başarılı sonuçlarla gösteriyor. Takım, önceki gün Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan maçta Kirazlıyalıspor’u 53 ve 71. dakikalarda Utku Ocak’ın attığı gollerle 2-0 yenmeyi başardı.

Körfez Gençlerbirliği SK futbol A takımı ise bu yıl daha çok altyapısından yetiştirdiği gençlere yer verdiği kadrosu ile ligin güçlü ekiplerinden Maşukiyespor ile karşı karşıya geldi. Zorlu rakibe karşı iyi direnç gösterip mücadele ortaya koyan Körfez ekibi Berat Demir’in (5 ve 52 dk) iki, Semih Tekinalp’in (34 dk) attığı 3 gole 21 ve 66. dakikalarda Yasin Yavan’ın attığı gollerle cevap vermesine rağmen maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

Maç sonunda Körfez Gençlerbirliği’nden yapılan açıklamada, "Baştan sona kadar çekişmeli bir mücadelenin olduğu müsabakada genç sporcularımızdan oluşan takımımız tecrübe edinme konusunda önemli kazanımlar elde ettiler. Bizim için her ne kadar sonuç olumsuz olsa da mücadele azmi ve gelecek için çok güzel geri dönüşler aldık. Altyapımızdan yetişen sporcularımızın kendilerini gösterme fırsatı bulduğu bu müsabakaları gelişim açısından çok önemli görüyoruz. Takımımıza bundan sonraki müsabakalarında başarılar dileriz. Sakatlığın olmaması duası ile centilmenlik ve dostluğun pekiştiği sezonda bütün takımlara başarılar diliyoruz" denildi.