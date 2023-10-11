Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü adı altında sportif çalışma ve etkinlikler düzenleyerek ilçedeki çocuklara ve gençlere ulaşan Körfez Belediyesi, tesisleşmede de önemli yatırımlar yaparak, çocukların ve gençlerin spor tesislerine erişimini kolaylaştırdı.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nde son zamanlarda birçok branşta sporcu sayısı artarken, bunların içinde dikkat çeken spor dalı karate oldu. Aldıkları başarılı neticelerle Körfez’in adını başarıyla temsil eden karateciler, bir taraftan da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Spora yatırım yapılması gerektiğine dikkat çeken Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Hizmete başlarken ‘sporun ve sporcunun şehri Körfez’ diye iddialı ve sonuç odaklı bir hedef ortaya koymuştuk. Şimdi sonuçlara bakarak hedefe ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Karate sporunun insan vücudunun fiziksel ve ruhsal yapısını güçlendirdiğini söyleyen Söğüt, "Körfez Belediyesi olarak, birçok farklı branşta spor eğitimi ve çalışması yapıyoruz. Karate de bunlardan bir tanesi. Gençlerimiz bu imkanlardan faydalanarak başarılı sonuçlar alıyorlar. Artık ülke çapında ve uluslararası müsabakalarda derece yapan çok başarılı sporcularımız var ve yenileri de yetişmeye devam ediyor" diye konuştu.

"Bu bizler için gurur ve sevinç kaynağı oldu"

2023 sezonu içinde değerlendirmelerde bulunan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün milli antrenörü Şaban Ağaya, "150’ye yakın lisanlı sporcumuzun 130 tanesi aktif ve sürekli olarak çalışmalara devam ediyorlar. Sporcularımız ile sıkı bir çalışma içindeyiz. Altyapı müsabaka grupları ile 3 gün, yeni başlayan guruplar ile 2 gün ve Türkiye dereceli milli sporcular ile haftanın 6 günü olmak üzere yoğun bir antrenman sezonu geçirdik. 2023 sezonunda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak Türkiye şampiyonları çıkardık. ANALİG Türkiye şampiyonalarında sporcularımız şampiyonluklar aldı. Kız takımımız takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Balkan ve uluslararası maçlarda milli takıma 4 sporcu verdik. Sporcularımız milli formanın hakkını verdiler ve milli maçlarından derecelerle döndüler. Bu bizler için gurur ve sevinç kaynağı oldu. İmkanlar ve destek sağlanınca başarı da devamında geliyor. Bu imkanları bize sağlayan Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt’e şahsım, sporcularım ve velilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.