Körfez Belediyesi, mevcut mezarlıkların çevre düzenleme çalışmalarını sürdürürken, temizlik çalışmalarını da aksatmadan sürdürüyor.

Körfez Belediyesi, vatandaşların ziyaretlerini rahat ve daha huzurlu bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için tüm mezarlıklarda bakım-onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Mezarlık içerisinde yabani ot temizliği ve budama çalışmalarını sürdüren ekipler, Asri Mezarlık’ta geniş çaplı çalışma yürüttü. Yetkililer yaptığı açıklamada, “Mezarlık içerisinde ve çevresindeki kuru yaprak ve çöplerin ziyaret sırasında vatandaşlarımıza rahatsızlık vermemesi için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Belediye ekipleri, mezar ziyaretlerinde ve cenaze definlerinde sıkıntı yaşanmaması için çalışmalara devam edileceğini belirtti.