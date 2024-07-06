A Milli Futbol Takımı’nın çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşılaşacağı maçı tüm vatandaşların izlemesi için Körfez Belediyesi 3 noktaya dev ekran kuracak.

Körfez’de milli maç heyecanı yine hep birlikte yaşanacak. Daha önce Tütünçiftlik Kültür Merkezi önüne kurulan dev ekran ile heyecana ortak olan Körfezliler, şimdi bu heyecanı 3 farklı noktada yaşayabilecek. Vatandaşların talebi sonrasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yarımca ve Hereke’de de dev ekranlar ile maç heyecanının yaşanacağını belirtti. Saat 22.00’de başlayacak Türkiye-Hollanda çeyrek final maçı; Tütünçiftlik Kültür Merkezi önü, Yarımca Sahili’nde Alparslan Türkeş Spor Kompleksi ve Hereke Kalesi’ne kurulan dev ekranlar ile vatandaşlar tarafından izlenebilecek. Başkan Söğüt, tüm Körfezlileri heyecanı birlikte yaşamaya davet etti.