Kocaeli’de Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Körfez mevkisinde ağaçlık alanda budama çalışması yapıyor. Ekipler, budama yaptıkları ağaç dallarını bölgede yakarak hem muhtemel büyük bir yangının önünü açıyor hem de çevreye zarar veriyor. Çamlıtepe ve Yeniyalı Mahallelerinde oturan vatandaşlar, duruma tepki göstererek dumanın evlerinin içine kadar girdiğini belirtti. Vatandaşlar, uyarıların dikkate alınmadığını, hava kirliliğinin bu sebeple daha da arttığını dile getirdi.

Olay sebebiyle şikayetçi olan mahalle sakini Osman A., "Ağaçları budadıktan sonra duman çıktığını gördüm. Ne olduğunu anlayamadım. Acaba yangın mı var diyerek uzun süre balkonda bekledim. Tam hatırlamıyorum ama 2,3 gündür duman devam ediyor" dedi.