Körfez’de yaz aylarında çocuklar ve gençler tarafından yoğun olarak kullanılan parklarda, bakım çalışmaları düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; vatandaşların daha temiz ve düzenli ortamda vakit geçirebilmeleri için park alanlarında kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları yapıyor. Çalışmalar sırasında; oyun gruplarının tamiri, çim biçme, ağaç budama, çiçek dikimi, sulama gibi işlemler titizlikle yürütülürken, vakumlu süpürme araçları ve süpürgelerle parklar pırıl pırıl hale getiriliyor. Ekipler, ayrıca her gün değişik mahallelerde sokak ve cadde temizleme işlerini gerçekleştiriyor. Gece saatlerinde de kentin işlek noktalarında yıkama çalışması yapılıyor. İlçe genelinde rutin olarak sürdürülen temizlik çalışmalarının yanı sıra dal, ot, moloz kaldırımı gibi bütün genel temizlik işlerine aralıksız devam ediliyor.