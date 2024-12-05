İzmit Körfezi’ni masmavi bir akvaryum haline getirmek için karada, havada ve denizde hummalı bir çalışma yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliği için yüksek kapasiteli amfibi bir aracı daha hizmete aldı. Dip çamuru projesinin 2. etabını destekleyecek olan araç, saatte 1000 metreküp çamur çekme kapasitesine sahip.

İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi’nde 2. etap çalışmalarında kullanılmak üzere sığ bölgelerdeki çamurun daha etkili ve hızlı bir şekilde temizlenmesi amacıyla yüksek kapasiteli bir amfibi araç getirildi. Amfibi araç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez’in doğal güzelliklerine bir an önce kavuşmak için yaptığı çalışmalara büyük katkı sağlayacak.

Yeni nesil amfibi araç, hem karada hem de suda çalışabilme özelliği sayesinde zorlu bölgelerde bile etkili bir şekilde görev yapabiliyor. Özellikle kıyı şeridinden çamur temizleme kabiliyetiyle, Körfez’in su kalitesini artıracak ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirecek.