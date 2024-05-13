Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Sakarya’da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Lig’i Grup Müsabakalarında havuzdan madalyalar ile çıktı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Lig’i Grup Müsabakaları Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapıldı Kocaeli’yi temsil eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün 8 sporcusu, sporcuları elde ettikleri derecelerle hem eleme barajlarını geçtiler, hem de madalya almaya hak kazandılar.

Müsabakalar sonunda Körfez Gençlerbirliği’nden yapılan açıklamada “Genç

sporcularımızın elde ettikleri bu başarılar kulübümüzü ve ilçemizi çok mutlu etti. Yüzücülerimiz hem eleme barajlarını başarıyla zorlanmadan geçtiler hem de madalya kürsüsünde yer aldılar. Sporcularımıza ve bizlere her zaman destek olan ve imkanlar sunan başta Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt’e, kulübümüze, hocalarımıza, ailelerimize ve sporcularımıza çok teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki sporcularımızın başarıları bundan sonra da disiplinli çalışmalarımızla artarak devam edecektir. Yarıştığımız her platformda Körfez’i ve Kocaeli’yi başarıyla ve gururla temsil etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.