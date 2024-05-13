Hepsiburada, 13-16 Mayıs tarihleri arasında 4 gün boyunca sürecek Moda Haftası’nı başlattığını duyurdu.

Hepsiburada, 13-16 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği Moda Haftası ile 10 bin marka ve iş ortağına ait mağazalarında milyonlarca ürününü kapsayan, 4 gün boyunca sürecek moda ve kozmetik indirim kampanyasını başlattı. Moda, kozmetik ve giyilebilir teknoloji ürünlerinin yer aldığı Moda Haftası’nda kullanıcılar, markaların özel indirimlerinden yararlanabilecek.

Moda Haftası’nda, 10 bin marka ve iş ortağı mağazalarında yer alan milyonlarca ürün, kullanıcılarla buluşuyor. Moda Haftası kapsamında erkekler ve kadınlar için giyim, çanta-ayakkabı, saat, gözlük & aksesuar, kişisel bakım, giyilebilir teknoloji ürünlerinde kampanyalar kullanıcılara sunuldu.

Moda Haftası’nda, giyim ürünleri, saat, gözlük ve aksesuar çeşitleri, kişisel bakım ve kozmetik ürünleri, akıllı saatler ve bileklikler gibi giyilebilir teknolojiler avantajlı fırsatlarla sunulacak. Hafta boyunca moda ürünlerinin yanı sıra özel markaların kozmetin ürünlerine de indirimli fiyatlarla sahip olunabilecek.