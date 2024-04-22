Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, İstanbul Mesudiyespor’u ikinci maçında 2-0 yendi.

Kadın Futbol 3. Lig’inde mücadele eden Körfez Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, 20 Nisan Cumartesi günü Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan maçtan galibiyetle ayrıldı. Körfezin genç ekibinin gollerini maçın birinci dakikada Mercan Çiftçi ve 70. dakikada Zeynep Akyol atarken, maçın hakemliklerini Hakan Baş, Beyza Cengiz (1. Yardımcı) ve Cemal Doğan (2. Yardımcı) yaptı. Grubunda iddiası bulunmayan Körfez Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, tecrübe edinerek gelecek sezonlara hazırlanmayı hedeflerken, 13 puanla grubunda orta sıralarda altıncı sırada yer alıyor.