Nevşehir’de meydana gelen trafik kazası, iki kişinin hayatını kaybetmesine ve üç kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Kaza, Emek Mahallesi’nde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı’ndaki İtfaiye Kavşağı’nda gerçekleşti. 50 ADJ 398 plakalı otomobilin sürücüsü Arda Ç., aynı yönde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 60 DP 225 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine hızlı bir şekilde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, otomobil sürücüsü Arda Ç. ile araçta bulunan Ayberk Ç.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın şiddetiyle otomobilde sıkışan diğer üç kişi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla araçtan çıkarıldı. Ağır yaralanan bu kişiler, hızla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne ambulansla nakledildi. Savcı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırıldı.

Kazazedelerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.