Bugün sabah saatlerinde Şili'nin Tirúa şehri, 5,9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin Şili'nin merkezine 45 km uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi. Deprem, 24 Aralık tarihinde, yerel saatle 06:23'te meydana geldi.

Şili Tirúa'da 5,9 Büyüklüğündeki Deprem

Deprem, bölgede yaşayan insanlar arasında panik ve endişeye yol açtı. Depremin etkisiyle birçok kişi evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığındı. Yetkililer, depremin şiddetine rağmen henüz resmi bir bilgi paylaşmazken, yerel kaynaklar hasarın önemli ölçüde olduğunu bildiriyor.

Güvenlik Tedbirleri Alınıyor

Yetkililer, depremin ardından güvenlik tedbirleri konusunda halka uyarıda bulunuyor. Evlerinde güvenli bir şekilde kalmaları ve hasarlı binalardan uzak durmaları konusunda çağrıda bulunuyor. Ayrıca, olası artçı sarsıntılar için de vatandaşlardan dikkatli olmaları isteniyor.

Deprem Bölgesindeki Son Durum

Depremin etkilediği bölgede şu ana kadar resmi bir hasar tespiti yapılmış değil. Ancak yerel medya, bazı binaların çatılarının çöktüğü, bazı yol kenarlarında çatlaklar oluştuğu yönünde bilgiler aktarıyor. Yetkililer, hasar tespiti ve yardım çalışmalarının devam ettiğini belirtiyor.