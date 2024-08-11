Son dönemde sosyal medyada Covid-19 aşılarının kan pıhtılaşması ve kalp krizi gibi ciddi yan etkilere neden olduğuna dair çeşitli iddialar tartışılmakta. Ancak bilim dünyası, bu konuda son noktayı koyan bir değerlendirme yaptı. İngiltere, İspanya ve Estonya’da yapılan kapsamlı bir analizde, 20 milyondan fazla kişinin sağlık kayıtları incelendi ve Covid-19 aşılarının kalp hastalıklarıyla ilişkilendirilmediği ortaya kondu.

Araştırma sonuçlarına göre, Covid-19 aşılarının virüse bağlı kalp yetmezliği ve kan pıhtılaşması riskini artırmak yerine, bu riskleri azalttığı belirlendi. Oxford-AstraZeneca, Pfizer ve Moderna gibi aşıların pandemide ciddi hastalıkları önlemedeki etkinliği bilimsel olarak doğrulandı. Bu bulgular, aşıların genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yarattığını gösteriyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 aşılarının virüsün yol açtığı kalp ve damar hastalıklarına karşı 44 kat daha koruyucu olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, Covid-19 hastalığı geçirenlerin aşılı bireylere göre çok daha fazla kalp ve damar hastalıklarına maruz kaldığını vurguladı. Ayrıca, uzun süreli Covid-19 geçirenlerde görülen depresyon, halsizlik ve odaklanma zorluğunun aşılanarak önlenebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Ceyhan, aşıların genetik bozukluklara yol açacağına dair endişelerin de asılsız olduğunu belirtti. RNA temelli aşıların hücre çekirdeğine girmediği ve hızlı bir şekilde vücuttan atıldığı için genetik değişikliklere yol açma ihtimalinin bulunmadığını belirtti. Bu aşılar, vücutta antikor üreterek uzun süreli koruma sağlar.