Edinilen bilgilere göre kaza, İnegöl’e bağlı kırsal Ortaköy yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan kamyonet, önünde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarptı.

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Çarpışmanın şiddetiyle kamyonette ağır hasar meydana gelirken, araçta yolcu konumunda bulunan Rasim Y. (18) ile Umut V. (28) yaralandı.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumlarının değerlendirilmesi için hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ