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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumlarının değerlendirilmesi için hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonette ağır hasar meydana gelirken, araçta yolcu konumunda bulunan Rasim Y. (18) ile Umut V. (28) yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İnegöl’e bağlı kırsal Ortaköy yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan kamyonet, önünde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarptı.

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