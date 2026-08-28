Alınan bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi’nde ilerleyen İETT otobüsü, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada 1 kişi vefat ederken, 2’si ağır 17 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü.

İstanbul Valiliğinden gerçekleştirilen açıklamada, "Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan İETT otobüsü duvara çarpmıştır. Olayın ardından olay mahalline sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 17 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla alakalı soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.