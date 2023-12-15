Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İntizam Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen kötü koku, komşular arasında rahatsızlık yarattı. Kaya Sokak'taki bu dairede ortaya çıkan yoğun koku, çevre sakinlerinin sabrını taşırdı. Mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

Olayın ciddiyetini anlayan belediye ekipleri, sorunu çözebilmek adına savcılık kararı alarak polis, zabıta ve temizlik personeli ile birlikte söz konusu apartman dairesine müdahalede bulundu. İlgili makamlardan alınan yetki ile gerçekleşen operasyon kapsamında, dairede bulunan kamyon dolusu çöp özenle temizlendi. Ev sahibine teslim edildi.

Murat Avcı