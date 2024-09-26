Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Tepecik ve Köseler Mahallelerinde yapımı devam eden Köy Konakları’nda incelemelerde bulundu. Başkan Ömeroğlu, "Mahalle sakinlerimizin burada bir araya gelip etkinlikler düzenleyeceği, eğitimden sosyal faaliyetlere birçok imkana sahip olacağı bu projeleri en kısa sürede tamamlayıp hizmete açmayı hedefliyoruz" dedi.

Başkan Ramazan Ömeroğlu, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden detaylı rapor aldı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Ömeroğlu, "Tepecik ve Köseler mahallelerimizde inşa ettiğimiz köy konakları, halkımızın sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacak. Mahalle sakinlerimizin burada bir araya gelip etkinlikler düzenleyeceği, eğitimden sosyal faaliyetlere birçok imkana sahip olacağı bu projeleri en kısa sürede tamamlayıp hizmete açmayı hedefliyoruz. Amacımız, köylerimize değer katmak ve yaşam kalitesini yükseltmek. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Köy konakları, mahalle sakinlerinin sosyal etkinlikler düzenleyebileceği, eğitim ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak önemli merkezler olacak.