Olay, Bursa'nın Keles ilçesi Delice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırının bacısından çıktığı düşünülen alevler, kısa sürede çatıyı sardı. Korku dolu anların yaşandığı anlarda yangın kulesinden görülen dumanlar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kömür Şefleri Keles İşletmesi, Keles Belediyesi ve köylülerin büyük çabası sonrası alevler yayılmadan söndürüldü.

Herhangi bir can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA