Bilecik’te ‘Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’ düzenlendi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında Bilecik İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda bayrakçı, kaymakamlar ve kurum amirleri katıldı. Toplantı 2022 yılında köylerde, altyapıda ve üstyapıda güzel işler yapıldığını belirten Vali Kızılkaya’nın, 2023’te de gayretle hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulamasıyla sona erdi.

Öte yandan toplantıda 2023 yılının ilk yarısında hayata geçirilen projeler değerlendirilirken ikinci yarısında yapılması planlanan altyapı ve üstyapı projeleri görüşüldü.