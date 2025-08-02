Köy halkı, gece saatlerinde ortaya çıkan akreplerin yaşamı tehdit eder hale geldiğini belirtirken, çocuklar ve yaşlılar için büyük bir risk oluşturduğunu dile getirdi. Köylüler tarafından yapılan bireysel ilaçlama çalışmalarının sonuç vermediği ifade edildi.

Köyde yaşayan Erdal Aydın, yaşadıkları durumu aktararak, havaların ısınmasıyla birlikte akreplerin çoğaldığını, gece saatlerinde evlerin içinde görüldüklerini ve ciddi endişe taşıdıklarını söyledi. Özellikle çocukların akrep sokması tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Aydın, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Duruma alışmaya çalışan bazı köylüler ise akreplerle iç içe yaşamaya başladı. Akreplerin zehirli kuyruklarına ip bağlayarak onlarla oyun oynayan köy sakinleri, sıradışı görüntüler oluşturdu.