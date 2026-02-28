Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dolandırıcılığa karşı bilgilendirme çalışması yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kasımpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren kıraathaneleri ziyaret ederek vatandaşları iletişim yoluyla dolandırıcılık, TDP hizmetleri, dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında bilgilendirdi. Ekipler, ayrıca broşür dağıtarak farkındalığın artırılması ve tedbirli davranmanın önemini vurguladı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bilinçlenmesi ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi için bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.