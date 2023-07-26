ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre KPSS-2023/1'e ilişkin Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme sonuçları açıklandı.ANKARA (İGFA) - 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyuran ÖSYM, adayların yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebileceklerini duyurdu.

Yerleştirme sonuçlarına göre sayısal bilgiler şöyle: