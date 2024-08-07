2024 yılı Haziran ayında, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 98,4 artış göstererek 142 bin kişiye yükseldi. Bu sayı, Aralık 2021’den bu yana en yüksek rakam olarak kaydedildi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin verilerine göre, Haziran 2024 itibarıyla toplamda 3,8 milyon kişi borcundan dolayı yasal takipte bulunuyor.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69,7 artışla 645 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı ise yüzde 34,3 artarak 536 bin oldu. Genel olarak, bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı yüzde 43 artışla 891 bine yükseldi.

Haziran ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısındaki artış, faiz oranlarındaki yükselme ve ekonomik yavaşlama etkilerini gözler önüne serdi. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı Haziran ayında yıllık bazda yüzde 75,7 artarak 67 bine çıktı.

Aynı dönemde, bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 103 artış göstererek 77 milyar TL'ye ulaştı. Ayrıca, Haziran 2024 itibarıyla borcu devam eden gerçek kişi sayısı 3 milyon 804 bin 248 olarak belirlendi. Kredi kartı gecikme faizi aylık yüzde 4,55 seviyesinde bulunuyor.

Kartlı harcamaların artış hızında da son aylarda bir yavaşlama gözlemlendi. Haftalık kart harcamalarının yıllık artışı, Şubat ayında yüzde 135,5 iken Temmuz ayında yüzde 80,8'e geriledi. Ayrıca, yerel seçim döneminde zirveye ulaşan kredi kartı taksitli borç bakiyesi, son üç ayda yüzde 13,8 oranında azalarak 109 milyar TL düştü ve 26 Temmuz itibarıyla 678,8 milyar TL oldu.