Kredi kartları hayatımızı ciddi anlamda kolaylaştıran çok önemli ödeme araçlarından biridir. Kredi kartı ile bir harcama yaptığınız zaman, yapmış olduğunuz harcama kartınızın limitinden düşülecektir. Ancak bazen kredi kartınızdan ödeme yapamayabilirsinizi ve kredi kartınız provizyon süresine takılabilir. Peki kredi kartından provizyon almak ne demek? Provizyona düşen kart ne anlama geliyor?

Provizyon Nedir?

Provizyon, bir banka şubesinden para çekmek istediğinizde veya başka bir bankanın pos cihazından ödeme yaptığınız zaman, kredi kartınızda bu harcamayı veya para çekme işlemini tamamlayacak bakiye olup olmadığını sorgulama işlemine provizyon denmektedir. Provizyon süresi genelde 1 gün sürerken bazen bu süre 2 güne kadar da çıkabilmektedir.

Provizyon İptal Edilir Mi? Provizyon İşlemi Nasıl İptal Edilir?

Kredi kartı provizyonu, küçük bironay işlemi olarak da adlandırılabilmektedir. Bir alışveriş yaptığınızda bu alışverişin gerçekliği kanıtlanmadan kart limitinizden bakiye düşülür. Bu durumda henüz harcama yapmamış olmanıza rağmen banka tarafından onaylanıp ödeme alınması durumudur. Bu durumda bankanın müşteri hizmetlerini aramanız ve destek istemeniz gerekmektedir.

Bekleyen Provizyon Nedir?

Kredi kartından provizyon almak olarak da adlandırılan bu işlem, bir ödeme veya para çekim gerçekleştirilirken sanal pos veya pos cihazlarında veya atm’lerde kredi kartı kullanan bireyin bu işlem için kartında yeterli limitin olup olmadığının sorgulanması durumudur.

Bekleyen Provizyona Ne Zaman Denk Gelinir?

Bekleyen provizyona genel olarak yurtdışından yaptığınız alışveriş ve harcamalarda denk gelirsiniz. Örneğin yurtdışından bir sipariş verirsiniz ve kartınız bu sipariş aşamasında uzun bir süre provizyonda bekleyebilir ve bu durumda doğal olarak karşı taraf ödemeyi almamış olur ve sizin siparişinizi de onaylayamaz. Kart provizyona girdiği zaman genel olarak 1-2 gün arasında bir bekleme süresi olacaktır.

Konu hakkında henüz bir bilgi edinememişseniz, aşağıdaki özetleri okuyarak provizyon işlemi hakkında hızlıca bir bilgi edinebilirsiniz.

– Provizyon Nedir? Provizyon kredi kartı ile ödeme yapan veya herhangi bir alışverişte bulunan kişilerin, banka tarafından kartın karşı tarafa ait olup olmadığının sorgulanması durumudur. Yani banka kredi kartı ile yaptığınız her işlemi takip etmekte ve denetlemektedir.

–Provizyon Bekleme Süresi Ne Kadardır? Harcamalarınızda bir problem gözükmüyorsa provizyonda bekleme süresi genel olarak 1 gündür. Banka kararını genelde 1 gün içerisinde açıklar. Ancak kim zaman bu süre 2 güne kadar uzayabilmektedir.

– Provizyona Düşen İşlem İptal Edilir Mi? Provizyona düşen bir kredi kartının provizyon işlemini iptal etmek pek mümkün gözükmüyor. Bunun için bankayı aramalı ve sorunu çözmelisiniz.

– Bekleyen Provizyon Nedir? Bekleyen provizyon, genel oalrak yurtdışı alışverişlerinde, kişilerin kredi kartı vasıtasıyla yapmış oldukları alışverişlerin sonucu ortaya çıkmasıdır. Kart provizyona düşer ve karşı tarafa ödeme geçmez. Bekleyen provizyon durumunun geçmesi ise epey uzun sürebilir. Temel olarak yaptığınız harcama sizden alınmış olsa da, karşı tarafa ödeme geçmez ve banka kartın size ait olup olmadığını sorgular.

– Kart Provizyonda Ne Kadar Bekler? Kartın provizyonda bekleme süresi genel olarak birkaç saat ile 7 gün arasında değişebilir. Ancak genel olarak 1-2 gün içerisinde kart harcama işlemi onaylanır ve kart provizyonda beklemez.