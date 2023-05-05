İletişim Başkanlığı tarafından, afet zamanlarında haberleşme ağları üzerinde oluşabilecek risklere karşı yeni teknolojik çözümler üretilmesi amacıyla düzenlenecek "Kriz İletişimi Hekatonu" 36 saat boyunca kesintisiz devam edecek.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada “Kriz İletişimi Hekatonu” 6-7 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacağı duyuruldu.

Yazılım geliştiricilerinin bir araya geleceği hekatona, üniversiteler, kuluçka merkezleri ve "start-up"ların yanı sıra bireysel olarak yazılımla ilgilenen gençler de katılacak.

6-7 Mayıs'ta Levent'te bulunan TSYD Etkinlik Merkezi'nde yapılacak organizasyon, yazılımın gücüyle afetlerin yol açması muhtemel haberleşme risklerine karşı dirençli çözümler geliştirilmesi hedeflendi.