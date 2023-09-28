Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kriz Merkezi, Deprem Arama Kurtarma ve K9 Eğitim Parkı, afetlere karşı eğitim ve hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Kriz Merkezi’ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında ilgili personelden bilgi aldı. Uzunlar, deprem bölgesinde bulunan ilde muhtemel bir afet durumunda her saniyenin önemli olduğunu hatırlatarak, hazırlıkların buna göre yapıldığını ifade etti. Arama ve kurtarma çalışmalarına çok büyük katkı sağlayan K9 köpeklerinin yetiştirildiği Arama Kurtarma ve K9 Eğitim Parkı’nda gerçekleştirilen tatbikatları da takip eden Başkan Uzunlar, memnuniyetini ifade ederek, çalışmaların aynı ciddiyetle sürdürülmesi talimatını verdi.

“Hazır olana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, “Süleymanpaşa Belediyesi Kriz Merkezi, Deprem Arama Kurtarma ve K9 Eğitim Parkımızı ziyaret ettim. Devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgi alarak, projelerimizin ilerleyişi ve ekiplerimizin gayretli çabalarını yerinde gördüm. Şehrimizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan tüm personelimize teşekkür ederim. Muhtemel afetlere tam olarak hazır olana kadar durmaksızın çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.