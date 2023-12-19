Halk TV'de dikkat çeken bir ayrılık daha yaşandı. Habere göre, kanalın Haber Müdürü Cem Özkeskin, görevinden ayrılarak KRT ile el sıkıştı.

HALK TV'YE TEŞEKKÜR

Özkeskin, ayrılık haberini sosyam medya hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu:

"Bugün itibarıyla @halktvcomtr deki maceramın sonuna geldim. Halk TV'de bana güvenerek haber müdürlüğünü emanet eden başta @cafermahiroglu ve @bengushap a minnettarım. Meslek büyüklerim @degirmencirfan , @AysenurArslantv ve kahrımı çeken tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

KRT TV İLE ANLAŞTI

Cem Özkeskin’in yeni adresi KRT TV oldu. Kariyerine yeni kanalında devam edecek olan Özkeskin, burada İstihbarat Müdürlüğü yapacak.

CEM ÖZKESKİN KİMDİR?

1993 doğumlu Cem Özkeskin, daha önce TGRT Haber, beINSports, Olay TV, Gain ve KRT TV'de ana haber editörlüğü yapmıştı. Halk TV'ye geçmeden önce Artı TV haber koordinatörlüğünü üstlenmişti. Şimdi ise kariyerine KRT TV’de İstihbarat Müdürü olarak devam edecek.