Kariyerini Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında sürdüren Cristiano Ronaldo, kariyerinde 1200. maçına çıkarken, 868. golüne imza attı.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Lig’in 16. haftasında oynanan Al Nassr - Al Riyadh mücadelesine 11’de başladı. Sezona iyi bir başlangıç yapan Ronaldo, 4-1 kazandıkları maçta da 1 gol kaydetti. Al-Awwal Park Stadyumu’nda oynanan mücadelede 3 puan alan Al Nassr puanını 37’ye yükseltirken, zirve takibini sürdürdü. Ev sahibinde diğer goller Otavio ve Anderson Talisca’dan (2) geldi. Konuk Al Riyadh’ın tek golünü ise Andre Gray kaydetti. Cristiano Ronaldo, bu maçla birlikte kariyerinin 1200. maçına çıktı.

Portekizli yıldız bu sezon ligde 15 maça çıkarken, gol sayısını da 16’ya yükseltti. Ronaldo, gol krallığında ilk sırada yer alıyor.

Cristino Ronaldo’nun oynadığı takımlarda kaydettiği goller şöyle:

Sporting Lizbon: 5

Manchester United: 145

Real Madrid: 450

Juventus: 101

Al Nassr: 39

Portekiz Milli Takımı: 128