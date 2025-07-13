Tarih okumalarını günlük için videoya çeken 15 yaşındaki Bursalı Yahya Öztürk, sosyal medyadaki 16’ncı gününde 16 bin takipçiye ulaştı. 15 yaşında açtığı sosyal medya hesabıyla Osmanlı tarihini anlatmaya çalıştığını belirten Öztürk takipçilerinden olumlu tepkiler aldığını belirtti.

Küçük tarihçiye sosyal medyada büyük ilgi. Bursalı küçük tarihçi Yahya Öztürk ilgi gösterdiği tarih okumalarını sosyal medyada videolar halinde paylaşmasıyla büyük ilgi gördü. Öztürk, yaklaşık 16 gün önce sosyal medya hesabı açarak başladığı tarih içerikli videolarına gelen ilgiyle birlikte, 16 bin takipçiye ulaştı. Kısa sürede yakaladığı takipçiyle dikkat çeken genç, hem çok şaşırdığını hem de başarısı için mutlu olduğunu belirtti.

"Osmanlı tarihini anlatmaya çalışıyorum"

Sosyal medyada açtığı tarih konulu hesabına gelen ilgiyle ilgili olarak açıklamada bulunan öğrenci Yahya Öztürk, "Yaklaşık 16 gün önce bir sosyal medya hesabı açtım. Burada Osmanlı tarihini yazıyorum diye içerik üretmeye başladım. Aynı zamanda bu içeriği yaparken Osmanlı döneminde çokça tartışılan konulara açıklık getirmek için videolar çekiyorum. Diğer bir içeriğim ise kaynak tanıtımı serisi. Başladığım günden beri sosyal medyadan ve çevremden çok güzel tepkiler aldım. Genel olarak insanlar videolarımı beğeniyorlar çok kısa bir sürede iyi bir takipçi kitlesine ulaştım. Yaptığım işten mutluluk duyuyorum. Açmış olduğum ‘tarihinmikrofonu’ isimli sayfama tarih severleri bekliyorum" dedi.

"Tarihi bir kitap bakış açımı değiştirdi"

Babasının getirdiği bir tarih kitabının bakış açısını değiştirdiğini belirten Yahya Öztürk, "Küçük yaşımdan beri çocuk kitapları okuyordum. Bundan 6 yıl önce babamın getirdiği bir tarihi roman benim bakış açımı değiştirdi. Bu kitabı okuduktan sonra etkisinde kaldım ve ilgimi çekti. O kitap ile birlikte tarihe merak sardım. 2 yıl boyunca tarihi romanlar okudum. Son 3 yıldır akademik kitaplar okuyorum. Bunun yanında 1 yıldır da birinci el kaynakları araştırıp okuyorum" ifadelerini kullandı.

"Videoları hazırlamak için günlerce çalışıyorum"

Tarih videolarını hazırlamak için günler harcadığını belirten Öztürk, "Videolarımı hazırlamadan önce tabi ki okuduğum kitapları birinci ve ikinci el kaynaklar kullanıyorum. Videolarımı hazırlamak bazen günlerimi bazen de 10 saat gibi bir zamanı alıyor. Videolarımı paylaştıktan sonra gelen tepkiler güzel sözler tabi ki beni daha da bu işe bağlıyor. Tarihi araştırmayı okumayı seviyorum. Osmanlı’yı araştırmayı ve anlatmayı ikilemde kalınan yerleri detaylıca konuşmayı seviyorum. Umarım bu şekilde devam edip daha iyi işler yapacağım" şeklinde konuştu.