Galatasaray'ın, İngiliz ekibi Burnley'den kiralık olarak transferi konusunda anlaşma sağladığı Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda ilk transferini gerçekleştirdi ve İngiliz temsilcisi Burnley'de forma giyen Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Ugochukwu'yu İstanbul'a getirdi. 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu ile birlikte Fransa'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransız futbolcu, buraya geldiği için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Daha sonra Galatasaraylı taraftarları selamlayan Lesley Ugochukwu kendisini bekleyen araçla da alandan ayrıldı. 22 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.