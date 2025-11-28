Küçükçekmece Belediyesi, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların geri dönüştürülmesi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde kağıt, plastik, metal, bitkisel atık yağ, elektrikli-elektronik atık, cam, pil, ilaç ve tekstil maddelerinden oluşan 4 bin ton atık toplandı.

Küçükçekmece’de toplanan her atığı geleceğe güçlü bir söz olarak gördüklerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Attığımız her adımı, doğaya duyduğumuz saygı ve geleceğe olan sorumluluğumuzla atıyoruz. Bir yıl içinde 4 milyondan fazla atığın ayrıştırılarak toplanması, yalnızca bir istatistik değil, çevremize, çocuklarımıza ve yarınlarımıza verilen güçlü bir sözün göstergesidir. Sıfır Atık anlayışını ilçemizin her sokağına, her hanesine taşımak için İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’müzle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Doğaya sahip çıkan duyarlılık gösteren tüm Küçükçekmecelilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Geri dönüşüme katkıda bulunuluyor

Küçükçekmece geneline yerleştirilen toplama üniteleriyle kağıt, cam, metal, plastik ve tekstil atıkları diğer atıklardan ayrı toplanarak geri dönüştürülüyor. Elektrikli ve elektronik atıklar ise vatandaşların talepleri üzerine evlerinden alınıyor. Ayrıca ekim ayında açılan Serap Eser Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Parkı’nda sıfır atık, ileri dönüşüm ve elektronik atıklar üzerinde atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

‘Benim Kartım’ uygulaması kazandırıyor

Küçükçekmece Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Benim Kartım’ projesiyle vatandaşlar; Fevziçakmak ve Tepeüstü Meydan, Tevfikbey Kapalı Pazar Yeri, Halkalı Merkez, Atakent, Atatürk, Sultanmurat ve Kanarya mahallelerinde yer alan sıfır atık toplama noktasına atıklarını getirerek karşılığında para puan kazanıyorlar. Vatandaşlar ‘Benim Kartım’ uygulamasına tanımlanan para puanları ilçedeki anlaşmalı market ve restoranlarda kullanabiliyor.