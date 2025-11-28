Türkiye’nin hizmet ihracatına katkı sağlayan şirketlerin ödüllendirildiği 7. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Ödül Töreni, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Yer Hizmetleri Sektörü’nde, birinci Havaalanları Yer Hizmetleri AŞ, ikinci Çelebi Havacılık Holding AŞ, TGS Yer Hizmetleri 3’üncü oldu. TGS’nin Ödülünü, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TGS Yer Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt’a takdim etti.

TGS aldığı ödülle ilgili linkedin hesabından, "Sürdürülebilir büyümede Türkiye ekonomisi ve istihdamının lokomotif gücü olan Hizmet İhracatçıları Birliği’nin bir üyesi olarak ülkemize değer katmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.